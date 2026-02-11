В хлебопекарне «Nənəmin Təndiri» выявлены нарушения – ФОТО
Агентство продовольственной безопасности провело проверку на хлебопекарном предприятии «Nənəmin Təndiri», расположенном на улице 20 Января в городе Шамкир.
На производстве не соблюдаются санитарные нормы и правила, а также нарушены требования технических нормативно-правовых актов, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.
В ходе осмотра было обнаружено куриное мясо без сопроводительных документов, а также куриный фарш без указания срока годности.
Деятельность предприятия ограничена, в отношении владельца составлен административный протокол.
334