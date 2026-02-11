Снегопад в Джалилабаде спровоцировал ряд ДТП на скоростном шоссе

Из-за снежной погоды на новой автомагистрали Алят - Астара, на участке, проходящем через территорию Джалилабадского района, произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, дополнительные сложности создали крупные деревья, упавшие на проезжую часть.

В настоящее время соответствующие структуры проводят работы по очистке дорог от снега, уборке упавших деревьев и ликвидации последствий непогоды.