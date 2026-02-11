Президент: Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах

Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах. Сегодня в ведущих странах дела в этой области обстоят именно так.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

«Даже, судя по предоставленной мне информации, в некоторых развитых в этой сфере странах государственным чиновникам в их повседневной деятельности помогают так называемые агенты искусственного интеллекта. Потому что в данном случае искусственный интеллект, разумеется, может помочь в оценке правильности того или иного решения», - отметил глава государства.