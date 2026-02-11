Армения все еще выбирает, какую АЭС иметь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Армения все еще выбирает, какую атомную станцию построить.

Примечательно, что заявление прозвучало спустя два дня после того, как в Ереване он подписал соглашение с вице-президентом США Дже Ди Вэнсом об американских модульных реакторах.

"Обсуждения с международными партнерами продолжаются. Мы, конечно, примем решение в пользу того проекта, который максимально соответствует нашим интересам", - заявил он.

Напомним, 9 февраля в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали соглашение, в рамках которого американская сторона поставит армянской малые модульные реакторы. Речь идет о $9 млрд: сначала оборудование на $5 млрд, а остальные $4 млрд составят контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов (в долгосрочной перспективе).

Источник: Sputnik Армения