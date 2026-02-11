В Нахчыване сгорел мебельный цех.

Как сообщает 1news.az, на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики поступила информация о пожаре в мебельном цехе, расположенном в селе Гараханбейли города Нахчыван.

В связи с полученным сообщением на место происшествия были немедленно стянуты силы Нахчыванской городской части Государственной противопожарной службы.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня на близлежащие частные жилые дома; пожар был потушен в кратчайшие сроки.

В результате возгорания на объекте общей площадью 378 м² выгорело 330 м² вместе с находившимся внутри имуществом. Остальная часть цеха и примыкающие к нему дома были защищены от огня.