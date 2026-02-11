 Срок работы Армянской АЭС продлят до 2046 года - Пашинян | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Срок работы Армянской АЭС продлят до 2046 года - Пашинян

First News Media17:56 - Сегодня
Срок работы Армянской АЭС продлят до 2046 года - Пашинян

Срок эксплуатации Армянской АЭС в Мецаморе продлят до 2046 года, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа.

Ранее речь шла о продлении работы станции до 2036 г.

«После нынешнего цикла продления срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 г., предстоит продлить еще на 10 лет, т.е. до 2046 г. В течение этого времени нужно принять решение по поводу новой станции», - добавил Пашинян.

В 2023 году «Росатом Сервис» и ЗАО «Армянская АЭС» подписали соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. Работы по повторному продлению срока эксплуатации станции уже в процессе.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
337

Актуально

Мнение

Новая архитектура сотрудничества: разбираем Хартию стратегического партнерства ...

Политика

Вэнс назвал свой визит в Азербайджан отличным

Экономика

Пашинян: Экспортный маршрут через Азербайджан открыт для армянского бизнеса

Политика

Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и ...

В мире

Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничестве

Израиль присоединился к Совету мира

В Белом доме проходит встреча Нетаньяху и Трампа

Срок работы Армянской АЭС продлят до 2046 года - Пашинян

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

В Турции кафе оштрафовали почти на $41 тыс. за включение платы за сервис в стоимость блюд

Турция приостанавливает экспорт куриной продукции из-за повышения цен

В Африке убили пожилую туристку, чтобы использовать ее тело в колдовстве

Стендап-комик Сабуров: Решением вопроса о запрете на въезд в РФ займутся юристы

Последние новости

Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничестве

Сегодня, 21:27

Израиль присоединился к Совету мира

Сегодня, 21:24

Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 21:20

В парламенте Турции во время церемонии принесения присяги новыми министрами произошла драка - ВИДЕО

Сегодня, 21:15

В Новханы пешеход погиб под колесами скоростного поезда

Сегодня, 21:00

В Белом доме проходит встреча Нетаньяху и Трампа

Сегодня, 20:49

В более чем 150 школ страны назначаются новые директора

Сегодня, 20:40

Число пользователей платформы mygov в Азербайджане планируется довести до 5 млн

Сегодня, 20:35

Вэнс назвал свой визит в Азербайджан отличным

Сегодня, 20:20

Президент: Применение ИИ в госучреждениях должно получить широкий размах

Сегодня, 20:00

Малейка Аббасзаде: Ученики, окончившие 9-й класс, будут сдавать выпускной экзамен по новому формату и в 11-м классе

Сегодня, 19:45

Ильхам Алиев: В каждом госоргане должен быть выделен заместитель по цифровизации, ИИ и кибербезопасности

Сегодня, 19:30

Президент: В экономику Азербайджана за последние 20 лет инвестировано более $350 млрд

Сегодня, 19:20

Азербайджан и Сербия подписали План военного сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 19:15

Обсуждена региональная ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе - ФОТО

Сегодня, 19:00

Пашинян: Экспортный маршрут через Азербайджан открыт для армянского бизнеса

Сегодня, 18:40

МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде

Сегодня, 18:36

Министр: К концу года мы планируем увеличить среднюю скорость интернета до 200 Мбит/с

Сегодня, 18:21

Президент: Необходимо внести определённые изменения в учебные программы средних школ

Сегодня, 18:11

Агентство интеллектуальной собственности запустило услугу электронной подачи евразийских заявок

Сегодня, 18:05
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36