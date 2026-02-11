Срок работы Армянской АЭС продлят до 2046 года - Пашинян

Срок эксплуатации Армянской АЭС в Мецаморе продлят до 2046 года, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа.

Ранее речь шла о продлении работы станции до 2036 г.

«После нынешнего цикла продления срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 г., предстоит продлить еще на 10 лет, т.е. до 2046 г. В течение этого времени нужно принять решение по поводу новой станции», - добавил Пашинян.

В 2023 году «Росатом Сервис» и ЗАО «Армянская АЭС» подписали соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. Работы по повторному продлению срока эксплуатации станции уже в процессе.

Источник: Sputnik Армения