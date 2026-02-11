Огромный астероид пролетит над Землей 14 февраля

Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля. Его размеры составляют около одного километра, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Астрономы подчеркнули, что объект пройдёт на безопасном расстоянии — в нескольких миллионах километров от нашей планеты. «Вероятность столкновения равна нулю», — отметили специалисты, добавив, что астероид выделяется исключительно своими огромными размерами.

По данным Европейского космического агентства, ближайший крупный объект с ненулевой вероятностью падения на Землю — астероид 2017 SH33. Его диаметр также около километра, а шанс столкновения 30 апреля текущего года оценивается как один к 150 миллионам.

Наибольшую вероятность столкновения в 2026 году имеет 10-метровый камень 2013 TP4. По расчётам, шанс такого события составляет примерно один к 45 тысячам.