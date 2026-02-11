Президент Азербайджана поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Иран – Днем Победы Исламской революции.

Развитие отношений между нашими народами и странами, связанными друг с другом общими религиозно-культурными корнями и узами добрососедства, имеет для нас особое значение. Вызывает удовлетворение растущая динамика азербайджано-иранских связей в последнее время.

Состоявшиеся в прошлом году Ваши как официальный, так и рабочий визиты в Азербайджан, открыв новую страницу в истории межгосударственных отношений, придали импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

В настоящее время расширяется сфера охвата вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, которая наполняется новым содержанием. Интенсивный характер визитов на различных уровнях, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, в том числе эффективная деятельность Государственной комиссии создают благоприятные возможности для углубления сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Убежден, что нашими совместными усилиями азербайджано-иранские связи и сотрудничество будут и впредь укрепляться во имя безопасности и благополучия нашего региона в интересах двух дружественных и братских народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – постоянного благополучия и процветания».