В Азербайджане создается Совет по цифровому развитию

Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций в Азербайджане.

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Указом создается Совет по цифровому развитию АР под руководством Первого вице-президента АР Мехрибан Алиевой.

Членами Совета назначены:

- помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития;

- помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности;

- помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам;

- министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики;

- министр науки и образования Азербайджанской Республики;

- министр юстиции Азербайджанской Республики;

- министр финансов Азербайджанской Республики;

- министр экономики Азербайджанской Республики;

- председатель Центрального банка Азербайджанской Республики;

- Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

С целью организации деятельности Совета создается Секретариат, исполнение функций которого возлагается на Министерство цифрового развития и транспорта.

Совет может привлекать местных и иностранных экспертов, специалистов, международные организации, научные учреждения и организации, а также создавать рабочие группы по отдельным направлениям, состоящие из представителей соответствующих госорганов и других заинтересованных сторон.

Совету по сфере цифрового развития поручено обеспечить контроль за исполнением мер, предусмотренных в госпрограммах, и координацию политики между госорганами; осуществлять контроль за обеспечением соответствия реализуемых госорганами проектов существующим стратегическим целям в этой области; с учетом предложений госорганов и рекомендаций международных организаций принять меры по совершенствованию нормативно-правовых актов.

Совету предписано раз в год информировать главу государства о своей деятельности.