ВСУ подтвердили удар по заводу «Лукойла» в российском городе

12 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Ухта, Республика Коми, РФ), находящемуся на расстоянии около 1750 км от границы Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По предварительной информации, после удара возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга — ключевой для снижения вязкости сырья и производства мазута, бензина и газойля. Завод, входящий в структуру ПАО «Лукойл», перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти в год. Основными продуктами являются автомобильный и прямогонный бензины, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль.