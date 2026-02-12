Фидан: США готовы допустить ограниченное обогащение урана в Иране

США и Иран готовы к компромиссам по ядерной сделке, Вашингтон может отказаться от требования к Тегерану полностью прекратить обогащение урана.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Положительным моментом является то, что американцы, судя по всему, готовы допустить обогащение урана в Иране в четко установленных рамках. Иранцы теперь осознают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть свои лимиты", - сказал глава МИД в интервью газете Financial Times.

Источник: ТАСС