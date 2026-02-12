Контактная группа по Украине согласовала поставку вооружения Украине на $35 млрд

Контактная группа по поставкам оружия Киеву взяла на себя обязательства по военной поддержке Украины на $35 млрд.

Как передает ТАСС, об этом глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил в Брюсселе на заседании группы. Его заявления на пресс-конференции транслируются на сайте НАТО.

"Я могу подтвердить, что сегодня контактная группа взяла обязательства в общей сложности на $35 млрд по новой военной помощи для Украины", - сообщил Хили.

Россия последовательно заявляла, что наращивание военной помощи Украине ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками чудовищных военных преступлений.