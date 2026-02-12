Запад пытается укрепить свое влияние на Южном Кавказе – начштаба ОДКБ

Западные страны пытаются укрепить свое влияние в регионе Южного Кавказа, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Особую обеспокоенность вызывает обстановка в Кавказском регионе, характеризующаяся сочетанием старых, неразрешенных противоречий с новыми геополитическими вызовами. В значительной степени этому способствуют попытки западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе», - отметил он.

Источник: Sputnik Армения