ЦАХАЛ сообщил о ликвидации снабженца ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из ключевых представителей системы снабжения ХАМАС — Яхьи Абу-Лабдэ.

По данным ЦАХАЛ, он занимал командную должность в структуре снабжения и отвечал за закупку и транспортировку военного оборудования для боевого крыла организации. В его задачи входила организация поставок десятков тонн сырья, использовавшегося для производства ракет, а также современных электронных компонентов, необходимых для развития военного потенциала ХАМАС.

Израильская сторона утверждает, что поставляемое оборудование, в том числе, применялось боевиками во время атаки 7 октября.

