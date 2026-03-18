Погода на четверг: В Баку ожидается дождь и туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 19 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых районах возможен небольшой моросящий дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-7°С тепла, днём 10-15°С. Атмосферное давление понизится с 766 до 761 мм рт. ст. Относительная влажность ночью и днём будет 75-85 %.

По районам Азербайджана погода в основном без осадков, но днём в отдельных местах возможен небольшой дождь. Местами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°С, днём 15-20°С; в горах ночью 1-6°С, днём 8-13°С.