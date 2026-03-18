Минюст Армении: Судьба декларации о независимости в новой Конституции пока не определена

Текст новой Конституции Армении уже подготовлен, однако преамбула документа пока не разработана.

Об этом журналистам сообщила министр юстиции Србуи Галян.

Таким образом, вопрос о включении в основной закон ссылки на декларацию о независимости остается открытым. В действующей Конституции соответствующая ссылка закреплена именно в преамбуле.

Галян подчеркнула, что власти не намерены откладывать публикацию проекта: после завершения работы над преамбулой она также будет представлена общественности. Основной текст документа, по ее словам, может быть обнародован до парламентских выборов в июне. В настоящее время проект обсуждается в правящей фракции и руководстве партии "Гражданский договор".

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что новая Конституция не должна содержать ссылок на Декларацию о независимости, поскольку это, по его оценке, создает риски конфликта

