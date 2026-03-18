В Азербайджане проверяют безопасность аттракционов в местах массового отдыха - ФОТО

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горно-шахтному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает деятельность по обеспечению безопасности при эксплуатации аттракционов.

Как сообщает 1news.az, в рамках этих мер Агентство проводит контрольно-инструктажные мероприятия по соблюдению требований технической безопасности на аттракционах, расположенных в местах массового отдыха населения в преддверии праздников Новруз и Рамазан.

В ходе мероприятий сотрудники Агентства проверяют состояние соблюдения требований законодательства и дают необходимые указания и рекомендации ответственным лицам для устранения выявленных недостатков. Отмечается, что операторы должны обладать соответствующими знаниями правил безопасной эксплуатации аттракционов, проводить испытательные работы в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, а также осуществлять ежедневный технический осмотр. От физических и юридических лиц, ответственных за аттракционы, требуется более серьезный подход к правилам безопасности и усиление контроля для защиты жизни и здоровья людей.

Также в ходе проводимых мероприятий ответственным лицам предоставляется подробная информация об их обязанностях по обеспечению безопасной эксплуатации и оперативных мерах, которые необходимо предпринять в случае возникновения нежелательных инцидентов.