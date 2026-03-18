На фоне новостей о закрытии пяти программ Нана Агамалиева возвращается в эфир

Вечером 17 марта стало известно о том, что на азербайджанском телевидении снимаются с эфира пять телевизионных программ, которые ранее подвергались критике со стороны зрителей в социальных сетях.

Напомним, что с сегодняшнего дня на ряде азербайджанских телеканалов (ATV, ARB, Xəzər) прекращается вещание пяти программ - «Bizimləsən», «Rəngarəng», «Həmin Zaur», «Səni axtarıram», «Təsir dairəsi», которые ранее подвергались критике зрителей в социальных сетях.

На фоне новостей о закрытии вышеуказанных программ стало известно о том, что в эфир телеканала ATV возвращается ведущая Нана Агамалиева с проектом «Nanəli», который будет представлен телезрителем в обновленном формате и новой студии. Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Axsam.az.

Точная дата эфира обновленной программы не называется, но известно, что проект Н.Агамалиевой будет представлен телезрителям в самое ближайшее время.

Отметим, что ранее Нана Агамалиева вела на ATV программу «7 Tamam», эфир которой был приостановлен в прошлом году, после чего ведущая не появилась на телеэкране в новом телевизионном сезоне.

