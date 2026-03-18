НАТО развертывает в Турции дополнительные средства ПВО, заявили в Анкаре

НАТО развертывает в Турции еще один американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, сообщило в среду турецкое Министерство национальной обороны.

ЗРК Patriot будет развернут на юге страны, в провинции Адана, на авиабазе Инджирлик, где помимо турецких войск находятся военнослужащие из США, Катара, Испании и Польши.

«В дополнение к мерам национального уровня, принимаемым для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, в Адане развертывается еще одна система Patriot, введенная в эксплуатацию Командованием ВВС союзников в городе Рамштайне (Германия). Она дополнит уже имеющуюся там систему Patriot», - заявило министерство.

Турция, обладающая второй по величине армией в НАТО и граничащая с Ираном, на прошлой неделе заявила, что альянс уже разместил систему Patriot в юго-восточной провинции Малатья, рядом с радиолокационной базой НАТО. Этот шаг является частью мер по укреплению противовоздушной обороны на фоне ракетных угроз, возникших из-за войны с Ираном.

