В Москве пройдёт вечер поэзии, посвященный Самеду Вургуну - ФОТО

29 марта в столице России в Молодежном центре Азербайджанского молодёжного объединение России (АМОР) состоится вечер азербайджанской поэзии, посвященный великому азербайджанскому поэту Самеду Вургуну.

Мероприятие организует АМОР совместно с азербайджанским клубом МГИМО, сообщает 1news.az со ссылкой на официальную страницу АМОР в социальной сети Instagram.

В рамках вечера будет прочитана небольшая лекция, посвященная жизни и творчеству поэта, а также прозвучат его самые известные произведения.

Место проведения мероприятия, которое стартует в 16:00, Молодежный центр АМОР, метро Маяковская/Белорусская, ул. 1-я Тверская-Ямская, 22.

«Для записи просим перейти в календарь на сайте amor.az, выбрать дату и заполнить анкету», - отмечается в сообщении АМОР.