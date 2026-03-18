Стало известно число пожаров, вызванных праздничными кострами

Вчера в Азербайджане отметили «Илахыр чершенбе» (Вторник земли).

В различных регионах страны люди собирались у праздничных костров, чтобы отметить этот день, однако в ряде случаев разведение огня привело к пожарам.

В ответ на запрос Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 17.03.2026 года было зафиксировано 7 выездов на пожары, возникшие из-за праздничных костров.

В ведомстве отметили, что возгорания были оперативно ликвидированы силами Государственной службы пожарной охраны, что позволило предотвратить распространение огня на близлежащие территории.