Нетаньяху намекнул на новые удары по иранским чиновникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеозапись встречи с послом США в Израиле Майком Хакаби, в ходе которой продемонстрировал список иранских чиновников, находящихся в фокусе израильских служб.

На видео Нетаньяху достаёт из кармана карточку и заявляет, что в ней указаны представители иранского руководства, рассматриваемые как цели. По его словам, двое из списка уже «устранены», тогда как остальные остаются на своих позициях.

«Я жив, но у меня есть эта карточка. Это перфокарта. Сегодня я стёр два имени, и вы видите, сколько ещё осталось», — отметил он.

В ролике также затрагиваются распространявшиеся в интернете слухи о якобы гибели Нетаньяху и о том, что публикуемые видео с его участием могли быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Премьер-министр с иронией прокомментировал эти утверждения, пошутив, что у него «по пять пальцев на каждой руке».