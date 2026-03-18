Иран планирует применить новое оружие против США и Израиля

Иранские военные планируют применить в операции против США и Израиля вооружение, не использовавшееся раньше, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

"В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше", - сказал он, его слова приводит иранский телеканал SNN.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости