В Азербайджане вводят новые правила налогообложения электронных услуг для нерезидентов - ВИДЕО

В условиях стремительного развития электронной торговли в целях совершенствования механизма налогообложения нерезидентов, оказывающих цифровые услуги в Азербайджанской Республике, в Налоговый кодекс предложены изменения.

Об этом в комментарии 1news.az рассказала заместитель начальника Управления медиа и коммуникации Государственной налоговой службы при министерстве экономики Гюнель Бахрамгызы, отметив, что проект закона в настоящее время находится на стадии обсуждения в Милли Меджлисе.

Согласно проекту, нерезиденты, не состоящие на учёте в налоговых органах, которые предоставляют услуги и товары в рамках электронной торговли и чьи покупатели находятся в Азербайджанской Республике, должны быть поставлены на налоговый учёт в электронном формате в течение 30 дней, если их годовой оборот превышает эквивалент 10 000 долларов (17 000 манатов). Для нерезидентов с оборотом ниже этого порога предусмотрен механизм добровольной регистрации.

По слова Г.Бахрамгызы основная цель предлагаемых изменений - обеспечить прямую уплату НДС по электронным услугам нерезидентом, оказывающим эти услуги: «Такой подход исключает практику уплаты налогов местными потребителями в отношении нерезидентов, предоставляющих зарегистрированные цифровые услуги, способствует укреплению налоговой дисциплины и обеспечивает более справедливое распределение налоговой нагрузки».

В то же время в проекте уточняется круг услуг, которые не подпадают под понятие электронной торговли. Консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, а также образовательные и обучающие услуги, предоставляемые в режиме реального времени через интернет, не относятся к услугам, оказываемым в порядке электронной торговли, поскольку они персонализированы и основаны на прямом взаимодействии.

«Согласно действующему законодательству, подача налоговых деклараций и уплата налогов осуществляется до 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. В предлагаемых изменениях срок подачи декларации не меняется. Однако для нерезидентов срок уплаты НДС устанавливается до последнего дня месяца, следующего за отчётным периодом. Это изменение направлено на учёт особенностей международных платежей и предотвращение технических задержек», - отмечает Г.Бахрамгызы.

В проекте закона предусмотрен шестимесячный переходный период, который даёт нерезидентам, предоставляющим цифровые услуги, возможность адаптировать свои системы учёта, отчётности и уплаты налогов к новым требованиям.

Отмечается, что предлагаемые изменения реализуются с учётом международной практики и современных подходов к налогообложению цифровой экономики.