Ядерный кредит под будущее поколений: Шойгу предупредил о рисках американских АЭС в Армении

First News Media13:13 - Сегодня
У американцев всегда очень красивые бизнес-предложения, но при этом ни один малый модульный реактор пока в США даже не построен.

Об этом РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности (Совбез) РФ Сергей Шойгу, комментируя планы Вашингтона построить в Армении малые модульные атомные реакторы.

«<...> ни один малый модульный реактор пока американцами даже не построен, не говоря уже о запуске или, тем более, об опыте его промышленной эксплуатации. Подчеркну – ни один», — отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза отметил, что за строительством малых реакторов для АЭС в Армении, которое будет профинансировано, скорее всего, в кредит, будут расплачиваться будущие поколения страны.

При этом секретарь Совбеза отметил, что нигде не фигурировала даже примерная цена за мегаватт-час вырабатываемой энергии. Между тем на это надо обратить особое внимание.

"Если речь идет о 77-мегаваттных модулях компании NuScale Power, то именно дороговизна энергии стала причиной провала ее проекта в штате Юта. Еще на стадии его подготовки стоимость выросла в 1,5 раза, а цена планируемой к выработке энергии поднялась с 58 до 89 долларов США за мегаватт-час, что и привело к его закрытию в 2023 году", - уточнил он.

«Еще один момент — США не располагают технологиями переработки отработавшего ядерного топлива, в случае если малые ректоры для АЭС в Армении будут построены, то отработанное топливо однозначно будет храниться в Армении», добавил он.

На вопрос о предложениях с российской стороны Шойгу сказал, что высшее руководство Армении в курсе предложений РФ по атомной энергетике. Он подчеркнул, что "Росатом" занимает первое место по числу проектов строительства АЭС за рубежом – 90% мирового рынка – и обладает уникальным опытом проектирования, строительства и эксплуатации малых модульных реакторов.

"Не раскрывая деталей, скажу, что условия там весьма и весьма выгодные, а технологии – самые передовые, и при этом их надежность доказана многолетней эксплуатацией. Хотелось бы надеяться, что при принятии нашими партнерами соответствующих решений возобладает трезвый расчет и интересы народа, а не мышление в духе поговорки "назло маме отморожу уши", - сказал Шойгу.

Ранее в МИД РФ заявили, что Армения, безусловно, вольна работать с теми партнерами, с которыми сочтет нужным, однако выбор в пользу американских технологий действительно вызывает вопросы. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, предлагаемых Вашингтоном АЭС малой мощности нет не то что на территории США, их вообще в принципе нет, они существуют на бумаге.

