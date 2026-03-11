Турция выяснила место запуска ракет из Ирана

Анкара получила новые данные о ракетах, которые ранее были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве Турции.

По информации источников издания Türkiye в службах безопасности, обе ракеты были выпущены из одного и того же района на востоке Тегерана и имели приблизительную дальность полета около 1 200 километров. По данным источников, обе ракеты имели сходные технические характеристики и одинаковую дальность полета.

Не исключается, что запуск мог быть связан с ошибкой местного командования или сбоем централизованной системы управления.

Издание напоминает, что Анкара выступила с предупреждением в адрес Ирана на самом высоком уровне после нарушения турецкого воздушного пространства. Тегеран отвергает обвинения и заявляет, что ракеты не были выпущены иранскими силами. Ракеты вошли в воздушное пространство Турции через территорию Ирака и Сирии и были уничтожены системами противовоздушной обороны НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, состоявшемся по инициативе иранской стороны, заявил, что Турция не является участником текущих конфликтов, однако их последствия напрямую затрагивают страну. Эрдоган подчеркнул, что нарушение турецкого воздушного пространства недопустимо ни при каких обстоятельствах, и Анкара будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи призвал избегать шагов, способных создать дополнительные риски для региональной безопасности. Аракчи, со своей стороны, также заявил, что ракеты, направлявшиеся в сторону турецкого воздушного пространства, не были запущены иранскими военными структурами.

Источник: Türkiye