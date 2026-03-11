 Турция выяснила место запуска ракет из Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Турция выяснила место запуска ракет из Ирана

First News Media13:15 - Сегодня
Турция выяснила место запуска ракет из Ирана

Анкара получила новые данные о ракетах, которые ранее были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве Турции.

По информации источников издания Türkiye в службах безопасности, обе ракеты были выпущены из одного и того же района на востоке Тегерана и имели приблизительную дальность полета около 1 200 километров. По данным источников, обе ракеты имели сходные технические характеристики и одинаковую дальность полета.

Не исключается, что запуск мог быть связан с ошибкой местного командования или сбоем централизованной системы управления.

Издание напоминает, что Анкара выступила с предупреждением в адрес Ирана на самом высоком уровне после нарушения турецкого воздушного пространства. Тегеран отвергает обвинения и заявляет, что ракеты не были выпущены иранскими силами. Ракеты вошли в воздушное пространство Турции через территорию Ирака и Сирии и были уничтожены системами противовоздушной обороны НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, состоявшемся по инициативе иранской стороны, заявил, что Турция не является участником текущих конфликтов, однако их последствия напрямую затрагивают страну. Эрдоган подчеркнул, что нарушение турецкого воздушного пространства недопустимо ни при каких обстоятельствах, и Анкара будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи призвал избегать шагов, способных создать дополнительные риски для региональной безопасности. Аракчи, со своей стороны, также заявил, что ракеты, направлявшиеся в сторону турецкого воздушного пространства, не были запущены иранскими военными структурами.

Источник: Türkiye

Поделиться:
547

Актуально

Xроника

Путин выразил Ильхаму Алиеву признательность за содействие в эвакуации из Ирана ...

Мнение

Война в Иране и колебания цен на нефть: что это означает для Азербайджана?

Политика

Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС

Политика

Утверждены изменения в зарплате военнослужащих в Азербайджане

В мире

Пашинян: Лучший гарант безопасности - мир

Названа самая богатая женщина мира

США допускают, что удар по иранской школе нанесли их боеприпасом

Рейтинг Forbes: 10 богатейших людей мира в 2026 году

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Турции произошло сильное землетрясение

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Вэнс: Я сыт по горло так же сильно, как и все вы

Зеленский: Киев получил 11 запросов на помощь в борьбе с иранскими беспилотниками

Последние новости

Парламент Эстонии осудил дроновую атаку на Нахчыван

Сегодня, 16:13

Пашинян: Лучший гарант безопасности - мир

Сегодня, 16:10

Шарль Мишель: XIII Глобальный Бакинский форум - возможность укрепить взаимопонимание

Сегодня, 16:07

Война в Иране и колебания цен на нефть: что это означает для Азербайджана?

Сегодня, 16:02

Министр ознакомился с образовательным процессом в Шуше - ФОТО

Сегодня, 16:00

Названа самая богатая женщина мира

Сегодня, 15:55

Байрамов и Гринспен обсудили сотрудничество Азербайджана с ООН и ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО

Сегодня, 15:52

Лечение раненного в Дубае гражданина АР завершено, сегодня он прибывает в Баку

Сегодня, 15:47

Вайра Вике-Фрейберга: Бакинский глобальный форум может дать миру новые идеи

Сегодня, 15:45

США допускают, что удар по иранской школе нанесли их боеприпасом

Сегодня, 15:43

Исмаил Серагелдин: Бакинский форум проходит в условиях серьезных мировых потрясений, что делает его особенным

Сегодня, 15:33

Президент Совета ЕС прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Сегодня, 15:25

Рейтинг Forbes: 10 богатейших людей мира в 2026 году

Сегодня, 15:20

Вносятся изменения в названия некоторых населенных пунктов - ФОТО

Сегодня, 15:10

Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС

Сегодня, 15:05

Утверждены изменения в зарплате военнослужащих в Азербайджане

Сегодня, 15:00

Два беспилотника упали у аэропорта Дубая: есть раненые

Сегодня, 14:55

В рамках кампании IDEA в Загатале было посажено более 800 деревьев - ФОТО

Сегодня, 14:52

Группа жителей переселена в ходжалинское село Ханабад - ФОТО

Сегодня, 14:48

Погода на четверг: В Баку ожидается до 12 градусов тепла

Сегодня, 14:45
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50