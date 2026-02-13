Эстония переведет своего посла из Грузии в Армению

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение перевести аккредитованного в Грузии и Армении эстонского посла Марге Мардисалу-Кахар, резиденция которой до сих пор находилась в Тбилиси, в Ереван, и прекратить ее работу в качестве посла в Грузии.

Причиной этого изменения является охлаждение отношений Эстонии с правительством Грузии и одновременное укрепление контактов с Арменией.

Марге Мардисалу-Кахар завершит свою миссию в Тбилиси 10 марта.

До назначения нового посла эстонское посольство в Грузии будет возглавлять временный поверенный в делах Гита Калмет.

В пресс-службе МИД Эстонии не уточнили, когда может быть назначен новый посол в Грузию.

Мардисалу-Кахар продолжит работу в качестве эстонского посла в Армении, где Эстония в марте откроет свое посольство. Она станет первым послом Эстонии в Ереване. Решение об открытии посольства в Армении было принято правительством в ноябре 2025 года.

Отношения Эстонии с Грузией охладели в результате, как отмечается, «отстранения проевропейских политических сил от власти». В то же время отношения с Арменией начали быстро развиваться в связи с произошедшими там изменениями, которые выразились в укреплении отношений с Евросоюзом и начале процесса примирения с Азербайджаном.

Источник: ERR