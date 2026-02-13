 В Китае допускают смертную казнь за педофилию | 1news.az | Новости
В мире

В Китае допускают смертную казнь за педофилию

First News Media15:42 - Сегодня
Китай усиливает уголовную ответственность за преступления против несовершеннолетних, закрепляя курс на так называемую политику нулевой терпимости.

Речь идёт прежде всего о сексуальном насилии над детьми, их торговле и иных действиях, повлёкших тяжёлый физический или психологический вред. В случаях, признанных особо тяжкими, законодательство допускает применение высшей меры наказания, смертную казнь.

Как сообщили в Верховном народном суде КНР, подобные преступления рассматриваются не только как нарушение уголовного закона, но и как посягательство на общественную мораль и основы социального порядка. В этой связи судебным инстанциям рекомендовано использовать максимально строгие санкции, предусмотренные действующим правом.

По официальным данным, уже зафиксированы случаи вынесения смертных приговоров лицам, признанным виновными в особо жестоких формах сексуального насилия над несовершеннолетними или организации их незаконной торговли. Такие решения прошли обязательные процедуры пересмотра и получили одобрение вышестоящих судебных и исполнительных органов, что подчёркивает принципиальную позицию государства в вопросах защиты детей.

По словам представителя Всекитайского собрания народных представителей На Яньфан, органы прокуратуры взаимодействуют с образовательными учреждениями, помогая формировать системы предотвращения сексуального насилия, домогательств и школьного буллинга.

Так, в 2021 году более 39 тысяч прокуроров исполняли функции заместителей директоров школ по правовым вопросам в свыше 77 тысячах учебных заведений по всей стране. Кроме того, по итогам 2020 года прокуратура одобрила арест около 46 тысяч подозреваемых по делам о преступлениях против несовершеннолетних и рассмотрела 10 719 обращений, связанных с оказанием им юридической помощи.

Источник: Xinhua

Джамиля Суджадинова

В Китае допускают смертную казнь за педофилию

В Китае допускают смертную казнь за педофилию

