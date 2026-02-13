Песков назвал, где и когда пройдет новый раунд переговоров по Украине

Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве», - сказал представитель Кремля.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», - уточнил Песков.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

4-5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. По итогам спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. По его словам, делегации России и Украины намерены продолжить консультации по урегулированию конфликта в ближайшие недели.

Источник: ТАСС