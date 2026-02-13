 Макрон намерен добиться введения ограничений на участие в выборах за антисемитизм | 1news.az | Новости
В мире

Макрон намерен добиться введения ограничений на участие в выборах за антисемитизм

First News Media17:20 - Сегодня
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за введение обязательного наказания в виде запрета на участие в выборах за антисемитские и расистские действия.

«Я считаю, что должно быть введено обязательное наказание в виде лишения права быть избранным за антисемитские, расистские и дискриминационные высказывания и действия», - заявил Макрон на церемонии в память о еврее марокканского происхождения Илане Халими, которого в 2006 году похитила и пытала на протяжении почти месяца преступная группа под названием «Банда варваров», после чего Халими был убит.

Французский лидер считает, что слишком часто наказания осужденным за антисемитские правонарушения, «кажутся ничтожными». «Мы усилим подготовку наших судей в этих вопросах, и для полной прозрачности необходимо, чтобы был введен точный мониторинг приговоров и наказаний в этой сфере, - сказал президент. - Правительство и парламент будут также работать над усилением уголовной ответственности за антисемитские и расистские действия».

Кроме того, по словам Макрона, власти Франции будут требовать от социальных сетей отчитываться об оперативном удалении контента, направленного на возбуждение ненависти. «Если обязательства не будут выполнены, мы задействуем европейские механизмы, предусматривающие значительные штрафы», - подчеркнул глава государства.

Согласно данным МВД Франции, в стране было совершено 1 570 актов антисемитского характера в 2024 году. В 2025 году этот показатель, по предварительным данным, составил 1 163. Министр внутренних дел Лоран Нуньес в ноябре прошлого года констатировал, что 60% преступлений против религии совершаются в республике на почве антисемитизма. Глава правоохранительного ведомства заверил тогда же еврейскую общину, что власти намерены вести решительную борьбу с антисемитизмом.

Источник: ТАСС

