Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской конференции по безопасности

13 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности выступил на панельных дискуссиях «Определение стратегического порядка Евразии: Средний коридор - европейская повестка безопасности по стабильности, миру, безопасности и связности».

На панели также выступили министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о позиции нашей страны по обеспечению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, шагах, предпринятых, в особенности, после исторического Вашингтонского Саммита, а также о политике Азербайджана в сфере региональной безопасности и стабильности.

Отмечалось, что устранение транзитных ограничений в отношении грузов, направляющихся в Армению, и шаги по продаже нефтепродуктов из Азербайджана в Армению внесли вклад в формирование беспрецедентно стабильной среды за последние десятилетия.

Наряду с этим подчеркивалось, что выдача и армянской стороной соответствующих разрешений на экспорт грузов в третьи страны через территорию Азербайджана, а также встречи представителей мозговых центров и экспертов являются значимыми мерами по построению доверия.

Для подписания парафированного между сторонами мирного соглашения и дальнейшего продвижения повестки нормализации было подчеркнуто важное значение устранения территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении и достижения реального прогресса в осуществлении проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) в соответствии с Вашингтонской декларацией.

Было упомянуто, что политика Президента Ильхама Алиева сосредоточена на мерах, направленных на то, чтобы наш регион не превратился в пространство регионального соперничества и конфронтации.

В ходе панельных дискуссий министр также проинформировал о широкомасштабных инфраструктурных работах, инвестициях и мерах по нормативно-правовой координации с региональными партнерами, осуществляемых Азербайджаном в целях укрепления Среднего коридора.

Было сообщено о принятии совместной «Дорожной карты» между Азербайджаном, Казахстаном, Турцией и Грузией для упрощения процедур перевалки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, в результате чего значительно сократились сроки транзита и вырос объем грузоперевозок.

Отмечалось значение проектов инклюзивной связности, включая инициативу TRIPP, указано на потенциал более активного участия Европейского Союза в этом контексте, а также важную роль Турции и Грузии в развитии региональных транспортных связей.

Наряду с этим, до внимания участников были доведены совместные проекты и усилия нашей страны, реализуемые совместно с Центральной Азией в направлении развития региональной связности.

Панельные дискуссии продолжились затем сессией вопросов и ответов.