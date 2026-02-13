Пакистан выступает за прямой диалог Ирана и США по снижению напряженности

Пакистан выступает за прямые переговоры Ирана и США, направленные на снижение напряженности в отношениях между двумя странами из-за ядерной программы Тегерана.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби.

«Хотя Пакистан готов участвовать в любом формате диалога и дипломатии по Ирану, мы призываем соответствующие стороны к максимально прямому формату переговоров, - сказал дипломат. - Исламабад поддерживает все инициативы по диалогу и дипломатии для урегулирования ирано-американского конфликта».

Пакистан надеется, что позитивный настрой участников непрямых переговоров Ирана и США на состоявшейся 6 февраля встрече в столице Омана Маскате будет сохранен для дальнейшего переговорного процесса, отметил Андраби. «Переговоры в Маскате стали позитивным шагом на пути к прекращению напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана», - добавил он.

Непрямые ирано-американские переговоры в Маскате состоялись на фоне обострения региональной напряженности, включая расширение военного присутствия США в регионе и предупреждения президента Дональда Трампа о серьезных последствиях в случае недостижения соглашения по иранской ядерной программе.

Как ранее сообщил Андраби, Исламабад «примет участие в диалоге Ирана и США, направленном на снижение напряженности в отношениях между двумя странами». По его словам, Пакистан был приглашен на ирано-американские консультации, и позиция Исламабада будет «принята во внимание в ходе переговоров».

Источник: ТАСС