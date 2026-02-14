 Зеленский: Многим политикам следует поучиться у спасателей, как действовать немедленно | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Зеленский: Многим политикам следует поучиться у спасателей, как действовать немедленно

First News Media16:15 - Сегодня
Зеленский: Многим политикам следует поучиться у спасателей, как действовать немедленно

Целью большинства российских атак является украинская энергетика, в Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российским обстрелом.

Об этом заявил резидент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Но мы по-прежнему производим электричество, благодаря нашим людям. И когда я вижу наших работников энергетики, я вижу то, чего часто не хватает политикам. Выполнение работы на 100 процентов, готовность действовать при угрозе прямо сейчас, не через месяцы или годы. Они спасают жизни здесь и сейчас. Многие политики должны учиться у обычных спасателей и электриков, как действовать моментально», - призвал Зеленский.

По его словам, за время войны системы вооружений развивались быстрее, чем политические решения, призванные остановить их. «Когда иранский режим передал России дроны, это было примитивное оружие, их легко было сбивать. Теперь «Шахеды» изменились, у них другой двигатель, они могут менять траекторию, ими можно управлять в режиме реального времени, и они могут использовать Starlink для достижения цели. Они даже могут нести другие дроны. Война раскрывает формы зла, которые не ожидаешь. Чем дольше продолжается война, тем больше ресурсов получает агрессор, тем опасней становятся последствия», - предупредил Зеленский.

Он раскритиковал подход предыдущей администрации США к поддержке Украины.
«Я помню, как на эту войну смотрели в первый год. Нам сказали, что поддержка продолжится, но не в том масштабе, который необходим для победы Украины или поражения России - это правда», - напомнил президент Украины. По его словам, Вашингтон таким образом намеревался контролировать ход войны и степень эскалации.

«Мы, конечно, благодарны за все ресурсы, которые получаем. Но вы видите, как нам приходится давить, чтобы получать более сильное оружие - HIMARS, танки, самолеты и так далее», - признался украинский президент.

Источник: DW

Поделиться:
423

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Политика

Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Политика

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Политика

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской ...

В мире

Орбан в ответ на колкость от Зеленского пообещал, что Украина не войдет в ЕС

Зеленский: Выборы в Украине возможны лишь в случае прекращения огня

Зеленский: Благодаря Украине Орбан может отращивать живот вместо наращивания армии

Зеленский призвал поддержать народ Ирана

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению напряжённости в регионе

Джорджа Мелони назвала протестующих против Олимпийских игр врагами Италии

Зеленский: «У меня просто нет времени на кофе, на чай»

Турция приостанавливает экспорт куриной продукции из-за повышения цен

Последние новости

В вопросе TRIPP Армения руководствует исключительно своими интересами

Сегодня, 18:31

В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским

Сегодня, 18:25

Президент Ильхам Алиев: Чтобы стать региональным транспортным узлом, необходимо поддерживать хорошие отношения с соседями

Сегодня, 18:22

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности

Сегодня, 18:22

Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельных дискуссиях в Мюнхене

Сегодня, 18:10

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Сегодня, 18:00

Орбан в ответ на колкость от Зеленского пообещал, что Украина не войдет в ЕС

Сегодня, 17:54

Зеленский: Выборы в Украине возможны лишь в случае прекращения огня

Сегодня, 17:47

Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Сегодня, 17:30

Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Сегодня, 17:09

Зеленский: Благодаря Украине Орбан может отращивать живот вместо наращивания армии

Сегодня, 16:40

Назначен директор Гянджинского государственного национального драматического театра

Сегодня, 16:35

Зеленский призвал поддержать народ Ирана

Сегодня, 16:20

Зеленский: Многим политикам следует поучиться у спасателей, как действовать немедленно

Сегодня, 16:15

В Азербайджане снизится видимость на дорогах

Сегодня, 16:11

Рубио опроверг слухи о возможном отказе США от усилий по украинскому урегулированию

Сегодня, 16:00

В Нахчыване 6 членов одной семьи отравились угарным газом, один человек скончался

Сегодня, 15:53

Трамп готов встретиться с Хаменеи, утверждает Рубио

Сегодня, 15:44

Италия войдет в Совет мира по Газе в качестве наблюдателя

Сегодня, 15:40

В Министерстве обороны состоялось заседание коллегии по итогам 2025 года

Сегодня, 15:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36