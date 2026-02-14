Зеленский: Многим политикам следует поучиться у спасателей, как действовать немедленно

Целью большинства российских атак является украинская энергетика, в Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российским обстрелом.

Об этом заявил резидент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Но мы по-прежнему производим электричество, благодаря нашим людям. И когда я вижу наших работников энергетики, я вижу то, чего часто не хватает политикам. Выполнение работы на 100 процентов, готовность действовать при угрозе прямо сейчас, не через месяцы или годы. Они спасают жизни здесь и сейчас. Многие политики должны учиться у обычных спасателей и электриков, как действовать моментально», - призвал Зеленский.

По его словам, за время войны системы вооружений развивались быстрее, чем политические решения, призванные остановить их. «Когда иранский режим передал России дроны, это было примитивное оружие, их легко было сбивать. Теперь «Шахеды» изменились, у них другой двигатель, они могут менять траекторию, ими можно управлять в режиме реального времени, и они могут использовать Starlink для достижения цели. Они даже могут нести другие дроны. Война раскрывает формы зла, которые не ожидаешь. Чем дольше продолжается война, тем больше ресурсов получает агрессор, тем опасней становятся последствия», - предупредил Зеленский.

Он раскритиковал подход предыдущей администрации США к поддержке Украины.

«Я помню, как на эту войну смотрели в первый год. Нам сказали, что поддержка продолжится, но не в том масштабе, который необходим для победы Украины или поражения России - это правда», - напомнил президент Украины. По его словам, Вашингтон таким образом намеревался контролировать ход войны и степень эскалации.

«Мы, конечно, благодарны за все ресурсы, которые получаем. Но вы видите, как нам приходится давить, чтобы получать более сильное оружие - HIMARS, танки, самолеты и так далее», - признался украинский президент.

Источник: DW