Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Участники инициативы «Мост мира» из Азербайджана и Армении провели пресс-конференцию для представителей армянских медиа.

С азербайджанской стороны на пресс-конференции были представлены глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов и главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова, с армянской координатор, президент Армянского совета Арег Кочинян и почётный президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

В Армении с 13 февраля проходят двусторонние обсуждения за круглым столом с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках инициативы «Мост мира».

В ходе двухдневных обсуждений представители гражданских обществ двух стран рассматривают процессы, вытекающие из мирной повестки, утверждённой 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Отдельные сессии в рамках диалога были посвящены формирующейся архитектуре региональной безопасности, преимуществам мира, общественному восприятию установления межгосударственных отношений в двух обществах, перспективам экономического сотрудничества, а также роли гражданских обществ в продвижении взаимопонимания и укреплении доверия.

Напомним, что азербайджанская делегация для участия в круглом столе прибыла в Армению через сухопутную границу на делимитированном и демаркированном участке, пройдя все соответствующие процедуры. Помимо основных участников Инициативы «Мост мира», в работе круглого стола принимает участие более широкая группа представителей с обеих сторон.