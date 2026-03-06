 Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

First News Media00:22 - Сегодня
Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

5 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министром иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян.

Как сообщили в МИД Азербайджана, во время телефонного разговора министры обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе. Стороны выразили обеспокоенность и отметили важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости, подчеркнув значение обеспечения стабильности и безопасности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего армянского коллегу о дроновых атаках, совершённых 5 марта против Нахчыванской АР, в результате которых был нанесён ущерб гражданской инфраструктуре и пострадали мирные жители.

Министры также подчеркнули важность обеспечения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
651

Актуально

Политика

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Политика

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Xроника

Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую со стороны Ирана на ...

Xроника

Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Посол Италии в Иране эвакуировался через Азербайджан - ФОТО

Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

Египет считает неприемлемыми атаки на Азербайджан, Турцию и арабские страны

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два международных рейса в качестве запасного аэродрома

Воздушное пространство Азербайджана превратилось в основной транзитный узел для мировой авиации на фоне эскалации вокруг Ирана

МИД Азербайджана решительно осудил атаки со стороны Ирана и требует разъяснений

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Последние новости

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Сегодня, 00:22

Посол Италии в Иране эвакуировался через Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 00:00

Бритни Спирс арестовали и заковали в наручники

05 / 03 / 2026, 23:50

Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

05 / 03 / 2026, 23:41

Египет считает неприемлемыми атаки на Азербайджан, Турцию и арабские страны

05 / 03 / 2026, 23:37

МИД Черногории: Мы солидарны с народом Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:35

Бахрейна решительно осудил иранские атаки против Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:30

Бишкек выразил солидарность с Баку

05 / 03 / 2026, 23:22

Иран заявил о готовности к возможной наземной операции США

05 / 03 / 2026, 23:18

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

05 / 03 / 2026, 23:15

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

05 / 03 / 2026, 23:03

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

05 / 03 / 2026, 23:00

Зеленский заявил, что США запросили помощь в защите от иранских «Шахедов»

05 / 03 / 2026, 22:50

ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

05 / 03 / 2026, 22:45

Зеленский пообещал дать ВСУ адрес «человека» в Евросоюзе, который блокирует помощь Украине

05 / 03 / 2026, 22:40

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

05 / 03 / 2026, 22:30

Обеспечен безопасный переход болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан - ФОТО

05 / 03 / 2026, 22:25

Арагчи: РФ и КНР оказывают поддержку Ирану

05 / 03 / 2026, 22:16

Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если их обидят мужчины - ВИДЕО

05 / 03 / 2026, 22:14

Кубок Азербайджана: «Сабах» одержал победу в серии пенальти и вышел в полуфинал

05 / 03 / 2026, 22:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50