Зеленский: Выборы в Украине возможны лишь в случае прекращения огня

Зеленский не исключил возможность проведения в Украине выборов, но, по его словам, это возможно лишь в случае прекращения огня.

«Конечно никто не поддерживает выборы во время войны, это что-то странное. Но опять же, если американская сторона будет продавливать этот сигнал, я готов показать, что мы готовы. Дайте нам два месяца без огня, и мы пойдем на выборы. Может не два месяца, но нам нужно время подготовиться», - сказал украинский лидер.

Он отметил, что проведение выборов во время войны затруднительно, и ему неизвестно, был ли у кого-либо такой опыт.

«Президент Трамп может сделать это, надавить на Путина для прекращения огня, и тогда наш парламент изменит закон для выборов. Если США и России нужны выборы в Украине, мы открыты этому. Мы тоже готовы на прекращения огня для России, если они проведут выборы в России», - сказал украинский президент.

Источник: DW