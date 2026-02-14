Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили взаимодействие в области управления водно-энергетическими ресурсами

В Ташкенте состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также заседание руководителей профильных водно-энергетических ведомств трех стран.

Как сообщает Минэнерго РК, в переговорах приняли участие министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. На заседание также был приглашен министр энергетики Таджикистана Далер Джума.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы трехстороннего взаимодействия в области управления водно-энергетическими ресурсами, а также вопросы обеспечения устойчивой и сбалансированной работы региональной энергосистемы.

Особое внимание было уделено координации режимов работы генерирующих мощностей, соблюдению согласованных параметров водопользования и выработке совместных подходов.

На встрече была подчеркнута важность взаимной поддержки и оперативного взаимодействия в условиях сезонных нагрузок, а также необходимость поддержания стабильного водного режима трансграничных рек в интересах энергетической безопасности.

Стороны подтвердили приверженность продолжению конструктивного диалога и совместной работе в духе добрососедства, направленной на укрепление надежности водно-энергетической системы Центральной Азии.

По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, закрепляющий достигнутые договоренности.