Консульский отдел посольства Азербайджана в США временно прекращает прием
Консульский отдел Посольства Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки приостановит свою работу в период с 20 по 31 марта 2026 года в связи с праздниками Рамазан и Новруз.
Соответствующая информация размещена на официальной странице посольства в социальной сети X.
В дипломатическом представительстве также отметили, что в указанный период для оперативной связи с консульским отделом можно воспользоваться альтернативными контактными средствами:
- «Горячая линия»: +1 (202) 556-9391
- Электронная почта: [email protected]
- Официальный сайт посольства: (указан на странице посольства).
