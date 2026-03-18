Арагчи: Гибель Лариджани не повлияет на стабильность политической системы Ирана

Политическая система Ирана устойчива, и гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани не окажет влияния на ее стабильность.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Исламская Республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру», - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera, комментируя гибель Лариджани.

Как отметил Арагчи, в системе нет фигуры важнее, чем верховный лидер, но даже после его гибели все продолжило функционировать.