Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Гуманитарная помощь, отправленная из Азербайджана в Иран, прошла через пункт пропуска Юг-Астара на государственной границе Азербайджана и Ирана.

Как сообщает Report, гумпомощь Ирану общим весом 82 тонны включает различные продовольственные товары, лекарственные препараты и медицинские принадлежности.

09:55

На основании телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, 18 марта 2026 года в Иран отправлена очередная гуманитарная помощь для обеспечения текущих нужд соседнего и дружественного иранского народа.

09:22

Гумпомощь Ирану общим весом 82 тонны включает различные продовольственные товары, лекарственные средства и медицинские принадлежности. ПРи этом 76 тонн составляют продовольственные и пищевые продукты, 4 тонны - лекарственные средства и 2 тонны - медицинские принадлежности.

Гуманитарная помощь будет доставлена в Иран 5 грузовыми автомобилями.

С учетом того, что гуманитарная помощь отправляется в преддверии праздника Новруз, в состав гумпомощи также были включены соответствующие подарки.