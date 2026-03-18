График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Центральный банк Азербайджанской Республики обнародовал информацию о работе банков, национального почтового оператора и обменных пунктов в праздничные дни.

В нерабочие дни с 20 по 30 марта 2026 года некоторые филиалы и отделения банков, а также «Azərpoçt» и пункты обмена валют будут продолжать свою деятельность.

В праздничные дни с целью обеспечения непрерывного доступа туристов, находящихся с визитом в нашей стране, а также граждан страны к услугам обмена валют, в общей сложности будут обслуживать клиентов 280 пунктов продаж 18 банков (в том числе 9 пунктов четырёх банков - в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО «Azərpoçt», а также 9 лицензированных пунктов обмена валют.

