Эпичный первый трейлер заключительной части «Дюны» - ФОТО - ВИДЕО

Студия Warner Bros. презентовала тизер-трейлер фильма «Дюна: Часть третья» режиссера Дени Вильнева - картина завершит фантастическую трилогию.

Сюжет продолжает историю Пола Атрейдеса спустя годы после событий предыдущей части - герой уже не просто лидер фременов, а фигура, от решений которой зависит судьба целых миров. В трейлере показаны масштабные сражения, политическое противостояние и более тёмная трансформация главного героя.

К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе и Зендея. В фильме также появятся Флоренс Пью и Джейсон Момоа, а среди новых актёров - Роберт Паттинсон и Аня Тейлор-Джой.

Картина завершит историю, основанную на романе Dune Messiah, и, как ожидается, станет самой мрачной частью трилогии - мировая премьера фильма «Дюна: Часть третья» состоится 17 декабря.

Отдельно были представлены и первые постеры проекта - студия выпустила серию персонажных афиш с ключевыми героями фильма, включая Пола Атрейдеса, Чани и принцессу Ирулан. На них также впервые показали образы новых персонажей, в том числе героя Роберт Паттинсон, что усилило интерес поклонников фантастической саги к его роли в сюжете.

