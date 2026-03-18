В Иране подтвердили смерть Али Лариджани

Иранские власти подтвердили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ударов США и Израиля.

Об этом говорится в сообщении на "Telegram" канале Лариджани.

Сообщается, вместе с ним также погибли его сын Мортаза, начальник службы охраны Алиреза Баят и группа охранников.

Отметим, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила убийство секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.