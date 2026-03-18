Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Гибель Лариджани можно считать завершением одного из периодов войны США/Израиля против Ирана.

Таким образом, сменилось все военное руководство Ирана.

Нового Рахбара не видно. Его заменяла видимость Лариджани и главы МИД Ирана, которые вещали от его имени.

Лариджани был последним руководителем, который получал легитимность от Хамнеи-старшего и был главой структуры, которая имела власть по-факту, но никак не по Конституции. Это была, своего рода Ставка, которая принимала решения. Власть этой структуры исходила от Рахбара и личного авторитета Лариджани. Сейчас обоих нет в живых…

Можно с уверенностью сказать, что Израиль увеличит удары по военным руководителям Ирана, чтобы увеличить бреши в процессе принятия решений.

Модерация внутренней политики Ирана со стороны США/Израиля идет полным ходом.

Посмотрим, какая ветвь власти начнет оспаривать сложившуюся систему государственной власти Ирана. Фактическая власть у КСИР, однако легитимности больше у Президента и Парламента.

Вот сейчас большая угроза убийства Пезешкиана со стороны КСИР.

Мне вот интересно, вчера Аракчи звонил в Баку до новости о гибели Лариджани или после?! Это важно, чтобы понять уровень полу-угроз, которые нашли отражение в иранском варианте пресс-релиза о разговоре.

