Рубио назвал выдумкой публикацию о том, что США добиваются отставки лидера Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио назвал выдумкой публикацию газеты The New York Times, в которой утверждается, что вашингтонская администрация добивается ухода Мигеля Диас-Канеля с поста президента Кубы.

«Причина, по которой так много СМИ продолжает публиковать такие выдумки, состоит в том, что они по-прежнему в качестве источников полагаются на шарлатанов и лжецов, которые утверждают, что осведомлены», - написал глава американского внешнеполитического ведомства в X, комментируя эту статью.

В упомянутом материале со ссылкой на источники утверждается, что вашингтонская администрация на переговорах с властями Кубы ставит вопрос о необходимости отставки Диас-Канеля. По версии издания, власти США полагают, что это позволило бы провести структурные изменения в экономике страны и расширить в ней возможности для американского бизнеса.

Президент США Дональд Трамп 17 марта заявил, что Вашингтон в скором времени намерен принять меры в отношении Кубы, но не привел подробностей.

Источник: ТАСС