Арагчи: Иран атаковал всю американскую инфраструктуру в регионе

Арагчи: Иран атаковал всю американскую инфраструктуру в регионе

Иран не ограничивался нанесением ударов только по военным базам США, а атаковал всю американскую инфраструктуру на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы не ограничивались только их формальными военными базами. Все объекты, где были сосредоточены американцы, все территории, где у них находились принадлежащие им объекты, все это становилось целью», - отметил он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается дождь и туман

Политика

Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Стали известны нерабочие дни в центрах ASAN

Общество

Эвакуация иностранных граждан из Ирана продолжается - ФОТО

В мире

МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом

Турция рассматривает возможность строительства новых АЭС

НАТО развертывает в Турции дополнительные средства ПВО, заявили в Анкаре

Минюст Армении: Судьба декларации о независимости в новой Конституции пока не определена

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Арагчи: из-за ударов США и Израиля по Ирану погибли более 200 детей

Лауреат Нобелевской премии: «Трамп бросил ручную гранату в мировую экономику»

Пашинян: Я ношу на груди символ мира с Азербайджаном

Северная Корея запустила 10 баллистических ракет в направлении Японского моря

Последние новости

Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:18

Подросток сел за руль, что стоило жизни его другу

Сегодня, 14:15

МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом

Сегодня, 14:08

Стали известны нерабочие дни в центрах ASAN

Сегодня, 14:03

Турция рассматривает возможность строительства новых АЭС

Сегодня, 13:57

НАТО развертывает в Турции дополнительные средства ПВО, заявили в Анкаре

Сегодня, 13:53

Минюст Армении: Судьба декларации о независимости в новой Конституции пока не определена

Сегодня, 13:50

В Азербайджане проверяют безопасность аттракционов в местах массового отдыха - ФОТО

Сегодня, 13:47

Стало известно число пожаров, вызванных праздничными кострами

Сегодня, 13:30

В Москве пройдёт вечер поэзии, посвященный Самеду Вургуну - ФОТО

Сегодня, 13:27

Нетаньяху намекнул на новые удары по иранским чиновникам

Сегодня, 13:23

В Бакинском метро к Новрузу покажут ретро-вагоны - ФОТО

Сегодня, 13:20

Эвакуация иностранных граждан из Ирана продолжается - ФОТО

Сегодня, 13:13

Погода на четверг: В Баку ожидается дождь и туман

Сегодня, 13:08

Израиль предпринял попытку ликвидации министра разведки Ирана - телеканал

Сегодня, 13:03

При поддержке «Nar» стартует новый сезон интеллектуальной игры «Brain Ring»

Сегодня, 13:00

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации снабженца ХАМАС

Сегодня, 12:55

Иран планирует применить новое оружие против США и Израиля

Сегодня, 12:35

Стубб: ЕС может быть вынужден де-факто признать передачу территорий Украины

Сегодня, 12:27

На фоне новостей о закрытии пяти программ Нана Агамалиева возвращается в эфир

Сегодня, 12:20
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частьюСегодня, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40