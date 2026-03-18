Арагчи: Иран атаковал всю американскую инфраструктуру в регионе

Иран не ограничивался нанесением ударов только по военным базам США, а атаковал всю американскую инфраструктуру на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы не ограничивались только их формальными военными базами. Все объекты, где были сосредоточены американцы, все территории, где у них находились принадлежащие им объекты, все это становилось целью», - отметил он в интервью телеканалу Al Jazeera.