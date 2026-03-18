В двух поселках Баку временно ограничат подачу электроэнергии

18 марта на территории Сураханского управления энергоснабжения и сбыта (RETSİ) будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях 6 кВ, питающихся от подстанции №366 (35/6 кВ).

В связи с этим с 10:00 до 16:00 в поселке Говсан будут введены ограничения в подаче электроэнергии на улицах Эльмана Гасымова, Эльчина Мамедова и Октая Шабанова.

Как сообщили в ОАО «Азеришиг», ремонтные работы также затронут Хазарское управление энергоснабжения и сбыта. Так, с 11:00 до 13:00 перебои в электроснабжении ожидаются в поселке Шувелян на улицах Гюней Азербайджан и Гаджи Аслана Асланова, передает 1news.az.

Согласно информации, по завершении ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным и бесперебойным энергоснабжением.