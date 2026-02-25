В Японии открылась школа с аниме-преподавателями - ФОТО - ВИДЕО

В Японии начала работу виртуальная подготовительная школа Wish High, в которой занятия ведут преподаватели в образе аниме-персонажей.

Проект запущен токийской компанией Luminaris и ориентирован на рынок частного онлайн-образования, объем которого оценивается в миллиарды долларов.

Особенность платформы заключается в том, что все преподаватели представлены в формате VTuber - это стримеры, использующие цифровые аватары вместо демонстрации своей внешности. Виртуальные персонажи проводят занятия и представляют учебные курсы, сохраняя при этом анонимность реальных людей, стоящих за ними.

Школа предлагает курсы по основным академическим дисциплинам, включая математику, английский язык, физику, химию, всемирную историю, историю Японии и географию. Стоимость обучения составляет около 63 долларов США в месяц за один предмет.

На опубликованной на YouTube вводной презентации виртуальные преподаватели демонстрируют интерфейс платформы и рассказывают о своих курсах. При этом детали формата обучения пока остаются не до конца ясными, не уточняется, будут ли занятия проходить в группах или в индивидуальном формате после официального запуска сервиса, намеченного на 1 марта.

Согласно информации школы, возрастных ограничений для студентов не предусмотрено. Это означает, что на одной платформе могут обучаться как подростки, так и взрослые пользователи.

Эксперты отмечают, что использование виртуальных персонажей может стать эффективным инструментом привлечения аудитории. Подростки и молодые пользователи, уже вовлеченные в культуру стриминга и VTuber-сообщества, зачастую формируют эмоциональную связь с цифровыми персонажами, что повышает их интерес к образовательным продуктам.

