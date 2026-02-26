Польша предложила Германии выплачивать репарации оружием

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Германии выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну поставками военной техники.

"Предложения, которые я представил президенту и канцлеру Германии, относились к выплате репараций. Мое предложение и призыв касаются того, чтобы Германия начала выплачивать репарации, инвестируя в военную технику, которая поступит на вооружение Войска Польского", - сказал Навроцкий журналистам.

Он считает, что такое решение могло бы избавить Польшу от необходимости участия в программе SAFE - инициативе Евросоюза по кредитованию стран-членов для закупки вооружения.

"Если бы Германия начала выплачивать репарации военной техникой... может быть, мы и не должны были бы сегодня говорить о программе SAFE", - сказал польский президент.

Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Источник: РИА Новости