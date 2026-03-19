В праздничный день в Азербайджане ожидаются ливни, град и снег

20 марта, начиная с западных районов Азербайджана, ожидается изменение погодных условий. В ряде мест пройдут дожди, в горных территориях - снег.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, местами осадки примут интенсивный характер, возможны грозы и град.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках возможен кратковременный сход селевых потоков.